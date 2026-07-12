El mundo árabe lamenta la muerte del exemir de Catar y destaca su legado regional

Entre las primeras reacciones institucionales destacó la del Líbano, que ensalzó la figura del mandatario catarí.

"El Líbano, su presidente y su pueblo recuerdan con profundo aprecio y lealtad las posturas sinceras expresadas por el difunto emir, en particular durante la agresión israelí de julio de 2006, cuando el Estado de Catar, bajo su liderazgo, apoyó al Líbano durante uno de sus períodos más oscuros y contribuyó a aliviar el sufrimiento de su pueblo", declaró el presidente del Líbano, Joseph Aoun, en un comunicado.

Aoun valoró además las iniciativas impulsadas por Hamad para la "reconstrucción de pueblos y ciudades libanesas dañados por la guerra".

En los mismos términos se expresó el primer ministro libanés, Nawaf Salam, quien afirmó que Hamad permanecerá "para siempre en la memoria de los libaneses por el apoyo político y humanitario" brindado en sus momentos más difíciles.

Desde Egipto, el presidente Abdelfatah al Sisi envió un mensaje de condolencias dirigido al actual emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thami -hijo del fallecido-, así como al Gobierno y pueblo catarí, deseando que se mantengan "la seguridad y la estabilidad continuas" en el país.

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Las muestras de solidaridad se extendieron también a sus vecinos de la península arábiga, región con la que Catar vivió años turbulentos a raíz del bloqueo diplomático y comercial que le impusieron en 2017 Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y Egipto.

En este contexto, el presidente de EAU, el jeque Mohamed bin Zayed, transmitió su simpatía y solidaridad a la familia real catarí, mientras que el vicepresidente emiratí, Mohamed bin Rashid Al Maktoum, se sumó a las condolencias por la pérdida del que calificó como un "amado líder".

Por su parte, el rey Abdalá II de Jordania envió un mensaje de apoyo a la jefatura del Estado de Catar, pidiendo "protección" para el pequeño país del Golfo, un gesto al que también se unió el presidente del Consejo Soberano de Sudán, Abdelfatah al Burhan, quien trasladó la solidaridad de la nación africana.

Hamad bin Khalifa gobernó Catar entre 1995 y 2013, un periodo de 18 años en el que se convirtió en una figura clave para el desarrollo económico, social y cultural de Catar, al tiempo que fortaleció su proyección e influencia en la comunidad internacional.