El Parlamento de Siria elige a un exjuez experto en derecho constitucional como presidente

Al Awak, doctor en Derecho nacido en 1966 y juez en la provincia nororiental siria de Al Hasakah, fue elegido tras obtener 99 de los 210 votos de la Cámara baja, de acuerdo con la televisión estatal Al Ijbariya, que indicó que los diputados también prestaron juramento en Damasco ante el presidente sirio, Ahmed al Sharaa.

El nuevo jefe del Legislativo, además, fue juez consultor en el Ministerio de Justicia durante diez años, de acuerdo con la agencia de noticias oficial siria SANA, que recordó que también presidió el comité que redactó la declaración constitucional provisional de Siria en marzo de 2025.

El Parlamento también eligió a Mustafa Musa como primer vicepresidente y a Madonna Bishara como segunda presidenta, según SANA.

Musa, un farmacéutico nacido en 1977 en la zona rural septentrional de Idlib, obtuvo un escaño en las elecciones del pasado octubre y anteriormente había presidido el Consejo General de la Shura del Gobierno de Salvación, controlado por la oposición durante la presidencia de Al Asad en esa provincia del norte de Siria.

Por su parte, Bishara es ingeniera civil especializada en gestión de la construcción y profesora universitaria, y fue nombrada miembro de la Asamblea Popular por un decreto presidencial para designar a dos tercios de los diputados del Legislativo.

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La Cámara, con 210 escaños, está compuesta por 140 miembros elegidos en 2025 y 70 designados mediante un decreto presidencial en 2026.

Ejercerá la potestad legislativa, incluyendo la aprobación de leyes, la ratificación de tratados y la aprobación del presupuesto, hasta la adopción de una constitución permanente, por un período de 30 meses, renovable.

No obstante, los escaños para la provincia de Al Sueida no han sido cubiertos dado que las autoridades locales rechazan formar parte de la Cámara y se niegan a reconocer a las autoridades de transición en medio de las tensiones con Damasco tras la violencia sectaria ocurrida en la provincia a principios de este año.