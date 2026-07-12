El primer ministro palestino traslada sus condolencias a Catar por la muerte de su exemir

En un mensaje dirigido al primer ministro y titular de Exteriores catarí, Mohamed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Mustafa expresó sus "más profundas condolencias" y su solidaridad con la familia real, las autoridades y la población catarí por la pérdida del antiguo gobernante.

Hamad bin Khalifa Al Thani, fallecido este domingo a los 74 años, gobernó Catar entre 1995 y 2013, periodo en el que impulsó la transformación del emirato en una potencia energética y reforzó su papel en la escena internacional.

En 2013 cedió el poder a su hijo Tamim bin Hamad Al Thani tras abdicar voluntariamente.

El fallecimiento del antiguo emir también fue lamentado por los principales movimientos islamistas palestinos, como Hamás, que lo describió como un dirigente que apoyó la causa palestina y destacó su visita a la Franja de Gaza en 2012, cuando se convirtió en el primer jefe de Estado en entrar en el enclave desde que el grupo tomó el control en 2007.

La Yihad Islámica Palestina expresó igualmente sus condolencias y subrayó el respaldo de Hamad bin Khalifa Al Thani a los palestinos y la ayuda humanitaria proporcionada por Catar a la población de Gaza.