El Sudeste Asiático defiende su acercamienta al Gobierno militar birmano y espera avances

A su vez, insistieron en que esperan avances hacia la paz, entre ellos el acceso a la líder democrática encarcelada Aung San Suu Kyi.

La reunión del bloque con Tin Maung Swe, el canciller del Gobierno encabezado por el general golpista Min Aung Hlaing, "supone, en cierto modo, un cambio" y es "importante", aseguró tras el encuentro la ministra de Exteriores de Filipinas y enviada especial de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) para Birmania, Theresa Lazaro.

El controvertido acercamiento al Ejecutivo birmano, copado por militares, se produce en medio de la pretendida transición política del régimen castrense que detenta el poder desde el golpe.

Entre diciembre y enero, los militares celebraron, en un clima de represión y sin oposición representativa, unas elecciones tachadas de ilegítimas por buena parte de la comunidad internacional y consideradas por analistas un movimiento para superar el ostracismo internacional.

Un partido vinculado al Ejército venció en los comicios y, en abril, Min Aung Hlaing fue nombrado presidente por un Parlamento dominado por los militares.

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Preguntados este domingo sobre el reconocimiento de la ASEAN al Ejecutivo surgido de dichas votaciones, Lazaro y su homólogo tailandés, Sihasak Phuangketkeow, evitaron posicionamientos firmes, al asegurar que algunas naciones de la región estudian "recalibrar sus relaciones con Birmania", aunque "existen dificultades para considerar que este Gobierno está preparado para ser reconocido".

Phuangketkeow aseveró que la ASEAN ha dado un "giro positivo" de postura en términos de "escuchar y mantener un diálogo" con el Gobierno militar, mientras insistió en la "importancia" del Consenso de Cinco Puntos pactado con el régimen tras la asonada como base para cualquier avance.

Dicho acuerdo, cuestionado por actuales parlamentarios birmanos, fue establecido por los entonces líderes de la ASEAN y Min Aung Hlaing e incluía, entre otros puntos, el fin de la violencia contra la población civil en Birmania.

Sin embargo, la falta de avances en su aplicación llevó al bloque a vetar la asistencia del líder golpista y su canciller a las reuniones de más alto nivel, hasta este domingo.

La ASEAN dijo esperar "avances concretos y demostrables" hacia un proceso de paz en Birmania después de la reunión con su canciller, basados en la reducción de la violencia, la ampliación de la asistencia humanitaria y un diálogo político "inclusivo" que desemboque en la "reconciliación nacional".

Asimismo, los cancilleres de Filipinas y Tailandia insistieron en poder acceder a la líder opositora democrática derrocada y encarcelada desde el golpe, Aung San Suu Kyi –Nobel de la Paz en 1991–, después de que el régimen militar negara a Lazaro una solicitud para ello.

La canciller filipina dijo hoy que Tin Maung Swe aseguró ante la ASEAN que la política octogenaria está en buen estado de salud.