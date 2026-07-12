El tifón Bavi, ya debilitado, avanza por China tras dejar 134 heridos en Taiwán

Este noveno tifón del año, según la nomenclatura china, tocó tierra por primera vez hacia las 23:20 hora local del sábado (15:20 GMT) en la costa de la provincia oriental de Zhejiang y volvió a hacerlo alrededor de la medianoche en otro punto de esa misma región, con vientos máximos de nivel 13 cerca de su centro, según medios estatales.

A primera hora del domingo, Bavi se había debilitado a tormenta tropical fuerte y continuaba su avance hacia el noroeste, aunque las autoridades meteorológicas advirtieron de que la entrada en tierra no implicaba el final del riesgo por su capacidad de seguir transportando humedad hacia amplias zonas del este, centro, norte y noreste del país.

El Centro Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por lluvias y una amarilla por tormentas severas y otros fenómenos convectivos, con riesgo de rachas fuertes, granizo, aguaceros e incluso tornados.

Según datos citados por medios chinos, Bavi llegó a tener un diámetro de circulación superior a 1.200 kilómetros y una cobertura nubosa de unos 940.000 kilómetros cuadrados, una superficie similar a la de Venezuela.

Tras su paso por Zhejiang, el foco del riesgo comenzó a desplazarse hacia el interior. En la provincia oriental de Anhui, las autoridades trasladaron preventivamente a más de 10.000 personas.

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Antes de la llegada de las lluvias, embalses de Anhui habían liberado 1.120 millones de metros cúbicos de capacidad por debajo de sus niveles límite de crecida para reforzar la retención, después de que intensas lluvias ya provocaran recientemente la rotura parcial de una presa en la región meridional de Guangxi, en aquel caso debido al efecto del tifón Maysak.

El Gobierno central anunció además el envío de 70.000 artículos de ayuda a Zhejiang y Anhui, entre ellos camas plegables, mantas, colchas, colchones y paquetes familiares de emergencia.

Bavi también provocó este domingo nuevas cancelaciones en aeropuertos del este de China.

Datos del portal especializado Feichangzhun consultados por EFE hacia el mediodía local mostraban una normalidad operativa del 21 % en Shanghái-Pudong, con 585 vuelos cancelados, y del 23 % en Hangzhou, con 360 cancelaciones.

También se registraban cancelaciones a gran escala en otros aeropuertos del este, como Shanghái-Hongqiao, Ningbo, Wenzhou, Nanjing y Fuzhou, mientras la prensa local informó de que unos 45 aeropuertos habían emitido previsiones de tormentas eléctricas durante la jornada.

En Taiwán, donde Bavi ya se alejaba este domingo, las autoridades rebajaron el nivel del centro de respuesta a emergencias tras levantarse la alerta marítima. El temporal dejó 134 heridos, más de 3.000 incidencias y daños en servicios básicos, aunque no se comunicaron víctimas mortales.

La isla evacuó a 15.228 personas y mantenía abiertos 76 refugios en once ciudades y condados, mientras las autoridades trabajaban para restablecer el suministro eléctrico y de agua en las zonas todavía afectadas.

Antes de tocar tierra en China, Bavi había obligado a evacuar preventivamente a 1,71 millones de personas en Zhejiang y había dejado cinco heridos leves a su paso por la prefectura japonesa de Okinawa.

Bavi llega tras una semana de desastres naturales en China, con al menos 39 muertos por las lluvias asociadas al tifón Maysak en Guangxi, 21 fallecidos por un deslizamiento en Gansu (noroeste) y once muertos por tormentas y tornados en Hubei (centro).