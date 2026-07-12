Estabilizado el incendio del sureste de España y ya pueden regresar todos los evacuados

El presidente de la Junta de Andalucía -la región donde se encuentra Almería-, Juanma Moreno, lo confirmó en declaraciones a la prensa en el Puesto de Mando Avanzado y agradeció el trabajo, entrega y coordinación de todos los equipos intervinientes, que continuarán desplegados sobre el terreno para lograr el control definitivo del fuego.

Después de que ayer se frenara el avance del fuego, las autoridades permitieron que empezaran a regresar a sus casas parte de los más de 1.400 evacuados. Y tras la estabilización lograda hoy, todos los que tuvieron que salir de sus hogares, podrán volver "de manera progresiva".

El incendio ha calcinado 7.000 hectáreas, un perímetro de 40 kilómetros, según detalló Moreno, que también resaltó el trabajo de la Guardia Civil para analizar el ADN de las 12 víctimas mortales y así poder identificarlos.

El Centro Integrado de Datos (CID) mantiene en ocho la cifra oficial de desaparecidos tras recibir una nueva denuncia y recuerda que sigue sin ser posible determinar ni la identidad ni la nacionalidad de los fallecidos.

Por el momento solo se sabe que la mayoría de los fallecidos eran extranjeros y que hay británicos y belgas entre la veintena de desaparecidos.

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El presidente andaluz informó a los periodistas de que es "el principio del fin" de este trágico incendio y que se mantiene un dispositivo "imponente", de unas cien personas, para batir el área, en búsqueda de alguna posible víctima más.

La investigación sobre las causas del siniestro sigue su curso técnico y judicial, si bien Moreno abogó por ser "prudentes" pese a que "los primeros indicios" apuntan a la caída de un cable de alta tensión en la zona donde se originó el fuego.

La zona de la provincia de Almería afectada por el incendio alberga una de las comunidades de residentes extranjeros más importantes de la región sureña de Andalucía.