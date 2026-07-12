Estudio destaca el mayor contenido de fibra y minerales de la quinua real de Bolivia

La investigación, efectuada por los investigadores Mauricio Peñarrieta y Erick Loayza, de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), de La Paz, y por Javier Linares, de la sueca Universidad de Lund, comparó la quinua real de Bolivia con variedades del grano en Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, España, India y China.

El estudio también fue apoyado por las asociaciones de productores y exportadores del grano.

"La conclusión es que la quinua real boliviana es única en cuanto a contenido de fibra y tipos de ácidos como omega, omega 6, omega 3, omega 9 y vitamina B, así como en aminoácidos y minerales porque los tiene en una cantidad diferente o mayor", dijo Peñarrieta a EFE.

El experto, que es parte del Instituto de Investigaciones Químicas de la UMSA, mencionó que el estudio es un "trabajo estadístico muy completo" que permitió establecer "una diferencia significativa de la quinua real frente a otras quinuas".

Peñarrieta indicó que una distinción fundamental es que la quinua real presenta "un tamaño de grano más grande que el resto", lo que hace que posea "más contenido de fibra en su estructura" y esto sirve para diferenciarla de otras variedades.

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Esto se debe a que se desarrolla en la región "intersalar", ubicada entre los salares de Uyuni y Coipasa, en las regiones andinas de Potosí y Oruro, cerca de la frontera con Chile, a más de 3.600 metros de altitud, explicó.

Otro factor es que crece en un terreno "salino", en el que se genera una "adaptación" especial de esta variedad, a lo que se suma la humedad relativa y el "manejo" de la semilla que data de hace muchos años por parte de las comunidades nativas, a diferencia de la oferta comercial reciente que existe en otros países, añadió.

El estudio se publicó recientemente en la revista científica npj Science of Food, del grupo Nature, lo que ayuda a que la quinua real de Bolivia gane visibilidad debido a que ese nombre de origen "se encuentra en muy pocos artículos científicos", mencionó Peñarrieta.

Según el científico, en adelante debe considerarse que la producción de la quinua real debe hacerse "sin dañar" los suelos y los ecosistemas, en base a un "trabajo conjunto" entre la academia, el Estado y la cooperación internacional para tener "una producción sostenida y sostenible".

También indicó que la investigación "es un avance para el país", porque sirve como un impulso para mostrar que se deben mantener las formas tradicionales de producción de alimentos, además de proteger las semillas nativas y los entornos en los que se producen.

Según las investigaciones de la UMSA, Bolivia cuenta con alrededor de 2.000 variedades de quinua, de las cuales 15 corresponden justamente al tipo de quinua real, que es la que tiene un tamaño y "morfología" específicas de la zona intersalar boliviana.

Peñarrieta mencionó que este estudio impulsará a continuar con otros sobre las restantes variedades de quinua cultivadas en Bolivia y así establecer las "cualidades" y "diferencias" nutricionales según el lugar en el que se producen.

Según el experto, el interés mundial por la quinua se desarrolló en la década de los años 2000 por su impacto favorable en la alimentación debido a los aminoácidos que contiene, como un sustituto de la proteína animal, además de que no contiene gluten.

Bolivia obtuvo en 2014 la denominación de origen por parte de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) de la 'Quinua real del Altiplano Sur de Bolivia', que garantiza que es un producto exclusivo boliviano para proteger su autenticidad.