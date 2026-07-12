Fiscalía mexicana inicia proceso penal contra hermano de empresario prófugo en EE.UU.

En un comunicado, la Fiscalía indicó que un juez ordenó que Alejandro 'N' enfrente un proceso penal por su posible participación en el delito de defraudación fiscal, luego de ser detenido en la ciudad turística de Cancún (sureste).

Además, el juez dictó la medida de prisión preventiva mientras continúa la investigación del caso durante los próximos cuatro meses.

Según la FGR, el detenido es investigado por la presunta omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondiente al ejercicio fiscal de 2016, "en perjuicio al fisco federal".

La institución precisó que este caso no guarda relación con el proceso para extraditar desde Estados Unidos de Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Mont, quienes son requeridos por la justicia mexicana.

Ambos son investigados por un presunto esquema de empresas fantasma utilizado para facilitar la evasión fiscal, el desvío de recursos públicos y el lavado de dinero.

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Por estos hechos, la pareja cuenta con una orden de detención por delitos de peculado o malversación de fondos, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que ascienden a los 3.000 millones de pesos (más de 160 millones de dólares).

Respecto al empresario, la Fiscalía informó que permanece sujeto a un procedimiento migratorio en Estados Unidos, donde fue detenido en septiembre de 2025 y posteriormente obtuvo la libertad bajo fianza.

Agregó que su próxima audiencia está prevista para noviembre de 2026 y que continúa fortaleciendo la solicitud formal de extradición.

Sobre Gómez Mont, indicó que también mantiene vigente una solicitud de detención provisional con fines de extradición y que sigue integrando la petición formal requerida por las autoridades estadounidenses.

En la actualidad, la pareja permanece en paradero desconocido y prófugos de la justicia mexicana, que emitió una ficha roja en la Interpol para lograr su arresto.