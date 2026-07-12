Gran triunfo de Talavante y Roca Rey, a hombros en Estepona

El peruano Roca Rey conectó con los tendidos desde el primer momento en el tercer toro de la tarde con un quite muy ajustado por gaoneras. Brindó al diestro Alfonso Galán y comenzó la faena por estatutarios para seguir sobre ambos pitones, toreando largo y levantando al público de sus asientos. Acortó terrenos y remató con una estocada y cortó dos orejas y rabo.

En el sexto de la tarde volvió a cortar dos orejas después de una faena marcada por el viento ante el que se impuso el peruano a base de poder y emoción. Aprovechó cada una de las embestidas del buen animal de Luis Algarra sobre ambos pitones y metiéndose al público en el bolsillo. A pesar de los dos pinchazos previos a la estocada, el público le pidió los trofeos.

Alejandro Talavante recibió al primer toro de la tarde con lances a pies juntos en los que se desplazó bien el de Luis Algarra. El extremeño comenzó por alto la faena y realizó una faena con gusto y capacidad en la que fue acortando terrenos al final de la misma. Cerró por manoletinas y una estocada entera le permitió cortar las dos orejas.

Al cuarto de la tarde lo recibió con tres faroles, un toro algo falto de fuerzas, al que tuvo que llevar a media altura en la primera parte de la faena de muleta para que no perdiese las manos. Lo más destacado llegó sobre la mano izquierda y tras una buena estocada, cortó una oreja.

Juan Ortega estuvo exquisito en el quinto toro de la tarde, un animal muy desconcertante en los primeros tercios, pero con el que sevillano estuvo muy inspirado y comenzó por unos ayudados por alto muy toreros y fue cogiéndole el aire al de Algarra, hilvanando los muletazos, sin quitarle la muleta de la cara con mucho gusto y temple. El mal uso de la espada le impidió cortar trofeo alguno.

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En su primer toro, segundo de la tarde, el recibo por verónicas fue con mucho gusto y quitó por chicuelinas rematando con una media. El animal llegó muy parado a la muleta y la faena tuvo que ser de uno en uno con mucha suavidad.

Seis toros de Luís Algarra Polera de correcta presentación, nobles y buen juego en general.

Alejandro Talavante, de pistacho y oro: estocada (dos orejas); estocada caída (oreja).

Juan Ortega, de buganvilla y oro: pinchazo, estocada contraria y descabello (ovación); dos pinchazos, media estocada caída y tres descabellos (ovación tras aviso)

Roca Rey, de azul marino y oro: estocada (dos orejas y rabo); dos pinchazos y estocada (dos orejas).

La plaza casi se llenó en los tendidos en tarde ventosa.