Hamás lamenta la muerte del exemir de Catar, "siempre del lado del pueblo palestino"

En un comunicado, Hamás expresa sus condolencias a la familia real, al gobierno y al "pueblo hermano" de Catar por el fallecimiento del que describe como el artífice del Catar moderno.

"Fue un líder con visión, iniciativa, valores y actitudes humanas y árabes auténticas, que priorizó el interés de su país, su pueblo y su nación, y apoyó las causas justas, especialmente la causa palestina", dice la nota.

Defendió siempre, añade, al pueblo palestino, "afirmando en todas las instancias que la verdadera paz solo se logra poniendo fin a la ocupación (de Israel)".

En el texto, el movimiento islamista recuerda la visita histórica que hizo a la Franja de Gaza en 2012, cuando era emir, convirtiéndose en el primer jefe de Estado en entrar en el territorio palestino desde que Hamás tomó el control del enclave en 2007.

Esta visita "contribuyó a romper su aislamiento y a abrir nuevas perspectivas de esperanza y reconstrucción".

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Catar, asegura Hamás, "ha sido y sigue siendo una voz de apoyo a Palestina y un pilar para el pueblo de Gaza, a través de posiciones políticas, iniciativas humanitarias, esfuerzos de ayuda y reconstrucción".

En otro comunicado, la Yidah Islámica -el segundo grupo islamista palestino más influyente, detrás de Hamás- expresó también sus condolencias por la muerte del exemir catarí, de quien destacó que "apoyó constantemente al pueblo palestino en su lucha por recuperar sus derechos legítimos, además de brindar ayuda humanitaria".

El exemir de Catar Hamad bin Khalifa Al Thani, que falleció este domingo a los 74 años, gobernó durante 18 años (entre 1995 y 2013), periodo en el que transformó el país en una potencia energética y elevó su perfil internacional.

En 2013, abdicó de forma voluntaria dejando paso a su hijo Tamim bin Hamad Al Thani, quien accedió al poder con tan solo 33 años.