Irán afirma que su lista de objetivos militares "se ha actualizado" tras amenazas de Trump

"La lista de objetivos del ejército se ha actualizado y cuenta con la preparación necesaria para cualquier escenario. Los estadounidenses harían mejor en poner fin a sus intervenciones en la región", aseguró Akraminia en declaraciones a la televisión estatal iraní recogidas por la agencia de noticias iraní Mehr.

El general iraní señaló, además, que el ejército de la República Islámica "nunca había confiado en los estadounidenses" y que había aprovechado el alto el fuego para reforzar su capacidad de combate, pues, sostuvo, Estados Unidos "tiene un largo historial de incumplimientos", como "las últimas violaciones del acuerdo de alto el fuego".

Además, afirmó que Washington está intentando imponer una ruta marítima "no autorizada" a través del estrecho de Ormuz, rompiendo el Memorándum de Entendimiento firmado en junio en Islamabad.

"Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán tienen la obligación de garantizar la seguridad necesaria para el paso por el estrecho de Ormuz y de aplicar las disposiciones previstas por Irán en virtud del acuerdo", aseguró Akraminia, y agregó que Washington debería tener en cuenta a sus aliados regionales y no exponerlos a una mayor inseguridad.

"Cada vez que (Estados Unidos) ha tomado medidas contra Irán, ha recibido su respuesta, y lo mismo ocurrió anoche", subrayó, en referencia al intercambio de ataques de esta madrugada, cuando Irán anunció que el estrecho de Ormuz permanecería cerrado "hasta nuevo aviso".

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Estados Unidos lanzó esta noche una nueva ronda de ataques contra Irán que, según el Comando Central estadounidense (Centcom) alcanzó unos 140 objetivos militares, después de que Irán bombardeara -según el Centcom- un buque con bandera de Chipre que transitaba por el estrecho.

Medios del iraníes informaron de varias explosiones en la provincia de Bushehr, donde se encuentra una planta nuclear, y en diversas localidades cercanas a Ormuz, paso marítimo estratégico por el que circulaba aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial antes del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el pasado 28 de febrero.

Teherán, por su parte, respondió lanzando misiles y drones contra varios países de Oriente Medio que acogen bases estadounidenses, como Jordania, Kuwait, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Baréin.

En Catar -país mediador entre Teherán y Washington-, al menos tres personas, incluido un niño, resultaron heridas por la caída de metralla tras la intercepción de proyectiles lanzados desde Irán.