Israel mata a un gazatí en un ataque a un campo de desplazados, los fallecidos suben a 6

Al menos un hombre murió y cinco personas, entre las que se incluyen menores, resultaron heridas en un bombardeo israelí dirigido contra tiendas de campaña del campo de desplazados de Al Qadisiya, en Jan Yunis (sur de la Franja), informaron fuentes del Hospital Especializado de Kuwait, cuyos equipos recuperaron el cuerpo y prestaron atención a los afectados.

A primera hora de la tarde, Israel lanzó varios bombardeos consecutivos con drones en la ciudad de Gaza (norte), que se cobraron la vida de al menos cuatro personas, según los hospitales Shifa y Quds. Los centros médicos registraron además la llegada de nueve heridos.

Según la Media Luna Roja Palestina, los drones estaban dirigidos contra un taller mecánico de la capital. En paralelo, el Ejército israelí afirmó en un comunicado que el edificio albergaba "una planta de producción de armas" de Hamás.

"La planta fue atacada mientras varios terroristas de Hamás operaban en su interior", sostiene la nota castrense.

También este domingo, una niña de 8 años sucumbió a las heridas recibidas esta mañana por disparos del Ejército de Israel en el campamento de refugiados de Al Nur wal Huda (al este de Bureij, en el centro del enclave).

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El campo de refugiados se encuentra muy cerca de las posiciones en las que continúan apostadas las tropas israelíes en Gaza, limitadas por una frontera imaginaria conocida como 'línea amarilla', si bien el perímetro posterior a esta demarcación (delimitado a su vez por una segunda línea, la 'naranja') es objeto de tiroteos diarios del Ejército de Israel.

Consultado por EFE, el Ejército israelí afirmó no tener constancia de este incidente.

Fuentes locales categorizaron el ataque como "fuego automático", en referencia al uso de armas situadas en torretas en el perímetro de la línea amarilla controladas de forma remota o, según algunos medios palestinos, con sistemas de inteligencia artificial. Consultado por EFE en ocasiones previas, el Ejército ha negado el uso de este tipo de armas.

Cerca de 21.300 niños han muerto en Gaza por ataques israelíes desde que comenzó la ofensiva en octubre de 2023, según los datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Además, la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, informó hoy de la muerte de otro gazatí identificado como Mahmud Musleh, quien sucumbió a las heridas sufridas por un ataque israelí contra Bureij hace dos días.

El registro de este domingo elaborado por periodistas gazatíes basado en la información de las morgues en Gaza suma un sexto fallecido, también a causa de heridas sufridas en un ataque ocurrido hace días en el sur del enclave.

El total de fallecidos supera los 73.200 desde el 7 de octubre de ese mismo año, cuando Israel comenzó a atacar Gaza en represalia por la invasión de milicianos del enclave en su territorio ese mismo día, que acabaron con la vida de 1.200 personas y secuestraron a otras 251.