Kuwait tilda de "escalada de máxima gravedad" la nueva ofensiva iraní contra el Golfo

"La continuación de estas agresiones representa una escalada de máxima gravedad, susceptible de exacerbar la tensión y la inestabilidad en la región, amenazar la paz y la seguridad regionales y socavar los esfuerzos diplomáticos encaminados a la desescalada y la resolución pacífica de las crisis", dijo el Ministerio de Exteriores kuwaití en un comunicado.

El pequeño país del golfo Pérsico expresó su condena y denuncia "por las atroces agresiones iraníes perpetradas esta mañana contra el Estado de Kuwait, que reflejan la determinación de mantener una estrategia hostil reiterada".

Estas acciones, según el ministerio, constituyen "una grave violación de la soberanía del Estado de Kuwait y de la integridad de su territorio, una amenaza directa a su seguridad y estabilidad, así como a la seguridad de sus ciudadanos y residentes, y una flagrante violación del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad".

Asimismo, reiteró que la seguridad de su país, su soberanía y la seguridad de sus territorios son "inviolables", y que, por tanto, "se reserva todos sus derechos a tomar lo que sea necesario para proteger su seguridad y preservar su soberanía, de conformidad con las disposiciones del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas".

Hasta el momento, Kuwait no ha indicado si estos ataques han provocado daños en su territorio.

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El Ejército iraní reivindicó una ofensiva con "drones destructivos" contra el sistema antimisiles Patriot en Kuwait, así como contra un depósito de municiones y una estación de radar de las fuerzas estadounidenses en el mismo país.

Además de Kuwait, prácticamente todos los países del golfo Pérsico han denunciado ataques este domingo procedentes de Irán, salvó Omán, que no indicó procedencia.

En Catar, la caída de metralla como resultado de las intercepciones provocó al menos tres heridos, entre ellos un niño, mientras que en Jordania cayeron tres misiles procedentes de Irán, que causaron "daños materiales menores", según el Ejército del reino hachemita.