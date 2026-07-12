La muerte de una mujer eleva a 13 los fallecidos en el incendio de Almería

Según la última actualización oficial de la Junta (gobierno regional) de Andalucía (a la que pertenece la provincia de Almería), este deceso se suma a los doce fallecidos, en su mayoría británicos y belgas, que perdieron la vida directamente en la zona afectada por el fuego.

Asimismo, ocho personas constan formalmente como desaparecidas y otras ocho se encuentran heridas, cuatro de ellas ingresadas en estado grave en un hospital de Sevilla, la capital andaluza.

La confirmación de la decimotercera víctima se produce en la misma jornada en la que la Comandancia de la Guardia Civil de Almería ha dado por concluidas, en torno a las 14:00 horas, las batidas de rastreo sobre el terreno calcinado sin localizar a ninguna persona más.

El incendio, ya estabilizado tras arrasar 7.000 hectáreas y forzar la evacuación de un millar de personas que ya regresan a sus casas, da paso ahora a la fase de reconstrucción logística.