Líderes africanos lamentan la muerte del exemir catarí y destacan su talante visionario

"Catar y África han perdido a uno de los líderes sabios que dedicaron sus esfuerzos a promover la paz, a sentar las bases para el diálogo y la negociación, y a contribuir a la resolución de los conflictos, especialmente en la región del Cuerno de África", afirmó el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, en la red social X.

La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, expresó en X sus "más sentidas condolencias" por la pérdida de Al Thani, que "será recordado por su significativa contribución al desarrollo socioeconómico de Catar y su papel fundamental en el avance del empoderamiento de la mujer, especialmente en lo que respecta a su derecho al voto".

Asimismo, el presidente de Ruanda, Paul Kagame, calificó en la misma red social al exemir como "un líder visionario que transformó Catar en la extraordinaria nación que es hoy".

"Su legado de servicio a su pueblo y su compromiso con la amistad y la cooperación entre las naciones perdurarán por generaciones", añadió Kagame.

En la misma línea, el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, señaló que la pérdida del exemir "es un duelo que compartimos con oraciones por el descanso del alma del ilustre difunto en el paraíso".

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"Su obra permanecerá para siempre en la conciencia colectiva como uno de los grandes arquitectos del Catar moderno", subrayó Faye en X.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria destacó que Al Thani fue "un líder distinguido y visionario cuyas contribuciones transformadoras al desarrollo y la modernización de Catar han dejado una huella imborrable en la nación y en la región en general".

"Su sabiduría, su dedicación al progreso y su compromiso con la cooperación internacional serán recordados con cariño por el pueblo de Catar, los países del Golfo y los socios internacionales", añadió el Gobierno nigeriano.

Al Thani, que falleció este domingo a los 74 años, gobernó durante 18 años (1995-2013), periodo en el que transformó el país en una potencia energética y elevó su perfil internacional.

En 2013, abdicó de forma voluntaria dejando paso a su hijo Tamim bin Hamad Al Thani, quien accedió al poder con tan solo 33 años.