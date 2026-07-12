Muere un menor de edad ruso tras el ataque de un dron ucraniano en la región de Bélgorod

"En el hospital regional clínico pediátrico murió un menor de edad a consecuencia de las heridas recibidas tras el ataque de un dron del Ejército ucraniano en el distrito de Gráivoron", señaló el departamento de prensa del Gobierno local en MAX, la red de mensajería rusa.

El dron atacó al niño este sábado mientras montaba en bicicleta y fue trasladado al Hospital Central de Gráivoron con múltiples heridas de esquirlas en la cara y el abdomen.

"Los médicos lucharon por su vida hasta el final, pero las heridas resultaron incompatibles con la vida", concluyeron las autoridades.

Esta región fronteriza, junto con Kursk y Briansk, es uno de los territorios rusos más afectados por la guerra al ser un blanco permanente de ataques de drones de corto alcance y la artillería ucraniana.

El número de fallecidos en Bélgorod desde el inicio de 2026 ha superado las 80 personas.