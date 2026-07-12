Omán convoca al embajador iraní para protestar por los ataques contra su territorio

El subsecretario de Exteriores, Khaled Al Muslahi, "convocó a su excelencia Musa Farhang, embajador de la República Islámica de Irán ante el sultanato de Omán, para presentarle una nota de protesta por los ataques con drones contra objetivos en las gobernaciones de Musandam y Al Wusta", indicó en un comunicado el departamento.

Durante la reunión, Omán expresó "su descontento ante estos actos irresponsables e hizo un llamamiento al respeto de los principios de soberanía estatal, buena vecindad, no injerencia en los asuntos internos y respeto por las costumbres y los valores morales que unen a ambos países y pueblos vecinos".

Las autoridades omaníes denunciaron en un principio que su país había sido atacado este domingo por "drones", sin precisar su procedencia, pero solo habían incluido "varios sitios en la región de Musandam", según la agencia oficial omaní de noticias ONA.

Sin embargo, Exteriores ahora reconoce la autoría de Irán y añade que también fue atacada la región de Al Wusta, gobernación ubicada en el centro del país del Golfo y limita al oeste con Arabia Saudí y al este con el mar Arábigo.

Musandam, por su parte, es un enclave separado del resto del país por Emiratos Árabes Unidos y bañado por el estrecho de Ormuz.

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Estas declaraciones se producen pocas horas después de que el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, visitara Mascate para conversar con responsables omaníes y cataríes sobre la futura gestión del estrecho de Ormuz.

Omán e Irán comparten una posición geográfica decisiva en torno a Ormuz, un paso marítimo estratégico entre ambos países por el que circulaba aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial antes del inicio de la guerra el 28 de febrero.

Ambos países ribereños llevaban semanas negociando un protocolo de seguridad en el estrecho para gestionar la navegación tras las restricciones impuestas por la Guardia Revolucionaria iraní.

Catar, país mediador entre Washington y Teherán, también ha sido objeto hoy de acciones lanzadas por Irán, que han provocado al menos tres heridos, entre ellos un niño, por la caída de metralla como resultado de la intercepción de los proyectiles iraníes.

Además de Catar, Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Jordania han sido blanco esta madrugada de ataques de Irán, que asegura que ha bombardeado bases con presencia estadounidense en esos países.