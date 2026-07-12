Omán denuncia que ha sido atacado con drones en medio de escalada iraní contra el Golfo

Una fuente de seguridad omaní informó de que "varios sitios en la región de Musandam fueron blanco de ataques con drones", según la agencia oficial omaní de noticias ONA.

Musandam es un enclave separado del resto del país por Emiratos Árabes Unidos y bañado por el estrecho de Ormuz.

La agencia estatal indicó que el sultanato condenó y repudió estos "ataques", y que está "tomando todas las medidas necesarias para hacer frente a estos acontecimientos y preservar la seguridad del país y de sus residentes".

Hasta el momento, el Gobierno omaní no ha reaccionado ante esta información ni Teherán ha reivindicado el ataque.

Esta acción no atribuida contra Omán se produce pocas horas después de que el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, visitara Mascate para conversar con responsables omaníes y cataríes sobre la futura gestión del estrecho de Ormuz.

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Catar, país mediador entre Washington y Teherán, también ha sido objeto hoy de acciones lanzadas por Irán, que han provocado al menos tres heridos, entre ellos un niño, por la caída de metralla como resultado de la intercepción de los proyectiles iraníes.

Además de Catar, Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Jordania han sido blanco esta madrugada de ataques de Irán, que asegura que ha bombardeado bases con presencia estadounidense en esos países.