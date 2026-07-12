Omán e Irán continuarán conversaciones sobre Ormuz a nivel técnico para potencial acuerdo

"Ambas partes acordaron continuar estas conversaciones a nivel técnico y político para alcanzar los acuerdos necesarios de conformidad con el derecho internacional", dijo el Ministerio de Exteriores omaní en un comunicado.

"Las conversaciones entre oficiales iraníes y omaníes tuvieron como objetivo coordinar las acciones de ambos países ribereños del estrecho de Ormuz en relación con los acuerdos para la gestión del tráfico marítimo en el estrecho. Las partes acordaron continuar las conversaciones a nivel político y técnico-jurídico para alcanzar un entendimiento común sobre cómo garantizar la seguridad marítima en el Estrecho de Ormuz", apunta la nota.

Por otro lado, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, aseguró, en declaraciones recogidas por la agencia estatal IRNA, que "la futura gestión del tráfico en el estrecho de Ormuz debe establecerse mediante la consulta entre los dos países ribereños y teniendo en cuenta los acontecimientos de los últimos meses, especialmente la guerra impuesta entre Estados Unidos y el régimen sionista (Israel) y sus consecuencias para la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz".

Asimismo, confirmó que una delegación del gobierno de Catar, uno de los países mediadores entre Washington y Teherán, estuvo presente en parte de estas conversaciones, dato no corroborado por Doha.

De hecho, hoy mismo Catar ha sido objetivo de ataques iraníes, que se han extendido por más países del golfo Pérsico en represalia por nuevas acciones de Estados Unidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Omán e Irán comparten una posición geográfica decisiva en torno al estrecho de Ormuz, un paso marítimo estratégico entre ambos países por el que circulaba aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial antes del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

Ambos países negocian un protocolo de seguridad en el estrecho para gestionar la navegación tras las restricciones impuestas por la Guardia Revolucionaria iraní.

Ante la escalada de tensiones, Omán implementó hace tres semanas un corredor marítimo temporal sin tasas para facilitar el tránsito en la vía marítima.