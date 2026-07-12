ONG denuncia nuevo récord en junio de las protestas en Cuba por la crisis energética

De acuerdo con el informe mensual de Cubalex sobre Derechos Humanos en la isla, correspondiente a junio, a lo largo del mes hubo un promedio diario de ocho protestas y el 19 de junio, “coincidiendo con varios días consecutivos de déficit de generación eléctrica, se registraron 31 eventos de manifestación en el espacio público en un día, lo que marcó un nuevo pico histórico”.

Así, se superó la cifra de 30 protestas registradas el 13 de mayo, desde que Cubalex comenzó a documentarlas en 2022, señaló el documento.

Refiere, además, que La Habana se mantiene como epicentro de las manifestaciones ciudadanas, con 176, mientras se observa un desplazamiento desde las periferias hacia zonas centrales de la ciudad, con especial intensidad en los municipios de Plaza de la Revolución, Diez de Octubre y Playa.

El informe de Cubalex, indica asimismo que las provincias de Santiago de Cuba y Villa Clara, con 35 y 17 protestas respectivamente “confirman su papel como segundo y tercer foco de movilización, lo que representa un cambio relevante respecto a mayo, cuando Ciego de Ávila y Holguín aparecían como focos secundarios”.

La ONG resalta, además, que cada vez esas manifestaciones son más recurrentes “durante el día” y se expresan en la “quema de basura y neumáticos, cierres de calles, pedradas contra estaciones de policía y bancos, pintadas contra el Gobierno cubano”.

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El equipo de monitoreo de Cubalex denunció por otra parte, que en junio se registraron unos 319 eventos represivos, que incluyen incidentes de hostigamiento, operativos policiales, traslados, detenciones arbitrarias, violencia o acoso, amenazas o coacción, citaciones oficiales ilegales o arbitrarias. Así como las violaciones contra personas privadas de libertad y negación de atención médica o negligencia.

La ONG advirtió que “ésta cifra, prácticamente estable pese al fuerte repunte de las protestas sociales” no significa que los eventos represivos muestren un estancamiento; sino que está relacionada “con las afectaciones al servicio de internet y telefonía, que continúan dificultando la identificación de víctimas y la documentación de hechos represivos”.

Cubalex reiteró que “el deterioro de las condiciones materiales profundizó el desgaste de la vida cotidiana” y “la profundización de la desigualdad social”, resaltando en este sentido que “los adultos mayores, las personas sin redes de apoyo y las familias sin remesas quedan en una situación de mayor vulnerabilidad”.

Además, calificó el paquete de 176 reformas económicas aprobadas en junio por el Gobierno cubano como “medidas que reconocen indirectamente la gravedad de la crisis” pero alertó que “su diseño prioriza la reorganización del modelo económico y el control fiscal por encima de la protección inmediata de las personas más afectadas”.

Cuba afrontará en este 2026 la contracción económica más profunda de la región, con un decrecimiento del 6,5 % de su Producto Interno Bruto (PIB), según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), a lo que habría que sumar la caída acumulada de más de un 15 % entre 2020 y 2025, según cifras oficiales.

La presión estadounidense con el bloqueo petrolero impuesto en enero y una nueva oleada de sanciones secundarias desde mayo a sectores claves de la economía, ha agudizado la precariedad en el país caribeño.