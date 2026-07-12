Pakistán expresa preocupación por la escalada en Oriente Medio tras los ataques al Golfo

"Pakistán sigue con profunda preocupación los recientes incidentes que están aumentando aún más las tensiones regionales (...) e insta a todas las partes a ejercer la moderación, tomar medidas inmediatas hacia la desescalada y cumplir con sus respectivos compromisos bajo el Memorando de Entendimiento (MoU) de Islamabad", recogió un comunicado.

Islamabad, que el mes pasado ayudó a mediar un acuerdo de paz interino entre Washington y Teherán, ha reiterado su voluntad de continuar con el proceso negociador para "lograr una paz y estabilidad duradera", después que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por finalizada la tregua.

"Pakistán reitera su firme apoyo a la soberanía e integridad territorial de todos los países hermanos de la región", agregó el Ejecutivo paquistaní.

Teherán lanzó este domingo nuevos ataques con misiles y drones contra Baréin, Catar y los Emiratos Árabes Unidos.

Los ataques se produjeron apenas unas horas después de que el Comando Central de EE.UU. (Centcom) anunciara una tercera oleada tras un asalto de las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica contra un buque con bandera de Chipre mientras transitaba por el estrecho de Ormuz.

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El acuerdo interino, conocido como el MoU de Islamabad, estipulaba un alto el fuego de 60 días, la reapertura del bloqueado estrecho de Ormuz y un cronograma para un acuerdo definitivo que abarcara la guerra y el programa nuclear de Irán.

Sin embargo, Irán ha cerrado el estrecho de Ormuz "hasta nuevo aviso" y ha advertido que podría atacar instalaciones militares estadounidenses adicionales en la región si se enfrenta a nuevos ataques.

Washington ha rechazado la reclamación de Irán sobre el control exclusivo de Ormuz, exigiendo una garantía pública de libertad de navegación y el fin de los ataques al transporte marítimo comercial antes de que puedan avanzar negociaciones más amplias.