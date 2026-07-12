Rusia ataca por segunda jornada consecutiva los puertos ucranianos de Odesa y Chornomorsk

"Durante la noche las Fuerzas Armadas rusas lanzaron ataques combinados con armas de alta precisión y largo alcance de emplazamiento aéreo y drones", indicó el mando castrense ruso en un comunicado publicado en sus canales de MAX y Telegram.

Según Defensa, resultaron dañados "la infraestructura portuaria en Odesa y Chornomorsk, en la región de Odesa, utilizada para la descarga y el almacenamiento de cargamento militar, combustibles y lubricantes, así como los buques que transportaban estas cargas a los puertos ucranianos".

Puntualizó que también fue alcanzado el centro logístico de la empresa de transporte Odtrans del puerto de Odesa.

Además, en el puerto de Chornomorsk las fuerzas rusas destruyeron instalaciones del centro de transbordo utilizado para la descarga y el almacenamiento de carga militar, así como depósitos de combustible y lubricantes.

En ese mismo puerto, según Defensa, fueron destruidos dos buques de carga y un transbordador que daban servicio al Ejército ucraniano, además de una lancha patrullera de la Marina de Guerra ucraniana.

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La dependencia militar rusa informó la víspera de ataques contra los puertos de Odesa, Chornomorsk e Izmail, donde habría dañado centros logísticos, embarcaderos, depósitos de combustible y estaciones de bombeo.