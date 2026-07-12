Sánchez irá a la Fiesta Nacional francesa sin haber podido culminar el Tratado de Amistad

El desfile discurrirá por los Campos Elíseos y Sánchez estará presente por invitación del presidente del país, Emmanuel Macron.

La víspera participará en la reunión convocada en París de los líderes que conforman la Coalición de Voluntarios por Ucrania, en la que Macron ha avanzado que se pretende reforzar el apoyo militar a este país con nuevas iniciativas en materia de defensa, seguridad e industria.

Francia ha invitado a participar en el desfile por su Fiesta Nacional a delegaciones militares de los países que integran esta coalición, impulsada por Francia y Reino Unido en apoyo de Ucrania y de la que forman parte una treintena de naciones.

Han pasado 19 años desde la última vez que un presidente del Gobierno español acudió al desfile por el Día Nacional de Francia.

El último hasta ahora había sido el también socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que estuvo presente en 2007 invitado por el entonces mandatario francés, Nicolás Sarkozy, tras haber participado el día anterior en París en una cumbre euromediterránea.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se da la circunstancia de que Sánchez y Macron coincidirán horas antes de que las selecciones nacionales de España y Francia se enfrenten en una de las semifinales del Mundial de fútbol.

El presidente del Gobierno estará en el desfile días después de que el Senado haya impedido culminar la tramitación de un acuerdo entre España y Francia al que los dos gobiernos otorgan una gran trascendencia, el Tratado de Amistad bilateral.

Se suscribió en la última cumbre entre España y Francia celebrada hasta ahora, la que tuvo lugar en Barcelona el 19 de enero de 2023 presidida por Sánchez y Macron.

Desde esa cumbre no ha vuelto a haber una reunión de esas características entre España y Francia, cuando la práctica habitual es que tengan carácter anual. Sin embargo, los dos gobiernos desvinculan oficialmente ese hecho de la imposibilidad de que se haya ratificado hasta ahora el acuerdo por parte de España.

Estas iniciativas deben ser ratificadas por los parlamentos de los dos países. Mientras que Francia ya ha cumplido ese trámite, España no lo ha hecho por el rechazo del Partido Popular (PP) y del ultraderechista Vox.