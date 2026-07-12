Tres misiles iraníes caen en Jordania y causan daños materiales menores

Las Fuerzas Armadas -citando una fuente militar oficial anónima del Mando General del Ejército- afirmó en un comunicado que "tres misiles procedentes de territorio iraní cayeron al amanecer de hoy, domingo, en varios puntos del territorio del Reino, sin que se registraran víctimas humanas y con daños materiales menores".

Agregó que equipos del Cuerpo Real de Ingenieros "se desplazaron inmediatamente a los lugares afectados y trabajaron para asegurarlos", así como para "gestionar los restos de los misiles según los procedimientos técnicos establecidos, mientras que las autoridades competentes continúan supervisando la situación sobre el terreno".

El Ejército apuntó que no permitirán que el espacio aéreo ni el territorio del reino sean utilizados como "escenario de conflictos que amenacen su seguridad y estabilidad, y que responderán con firmeza a cualquier amenaza que afecte a la soberanía del Estado, la integridad de su territorio y la seguridad de sus ciudadanos".

Por último, subrayó que "todas las formaciones y unidades se encuentran en el máximo nivel de preparación para hacer frente a cualquier amenaza potencial".

Jordania, que alberga bases con presencia estadounidense en el país, fue también objetivo de un ataque iraní hace tres días.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además de Jordania, prácticamente todos los países del golfo Pérsico han denunciado ataques este domingo contra su territorio y lo atribuyeron -salvo Omán- a Irán.