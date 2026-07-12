Trump asegura que el estrecho de Ormuz está abierto al tráfico

El mandatario rechazó en una entrevista en NBC News que el paso se encuentre cerrado tras la última ronda de ataques lanzada este sábado contra la República Islámica.

"Anoche los bombardeamos a más no poder. Son gente muy, muy malvada y enferma", declaró Trump.

EE.UU. inició la tercera ronda de ataques contra Teherán de la semana después de un ataque iraní contra un buque con bandera de Chipre en el estrecho.

Según explicó, anoche ambos países alcanzaron un acuerdo "perfecto" para EE.UU.

Sin embargo, "menos de una hora" después de terminar las conversaciones, Irán lanzó un dron contra un barco.

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Trump no quiso entrar en demasiados detalles y prefirió centrarse en honrar al senador republicano Lindsey Graham, fallecido este domingo.

Por su parte, el Comando Central estadounidense (Centcom) aseguró también que el paso está abierto "para todas las embarcaciones" que deseen transitar legalmente.

"Irán no controla el estrecho. El tráfico fluye", defendió el mando militar en un mensaje en X.

Según apuntó, las fuerzas estadounidenses están "posicionadas y preparadas" para garantizar la libertad de navegación.

Antes de los últimos ataques, Irán anunció el cierre del estrecho "hasta nuevo aviso".

La Guardia Revolucionaria aseveró que cualquier interferencia extranjera para abrir una "ruta ilegal" en la región recibirá una respuesta contundente, según informó la radio estatal iraní IRIB.