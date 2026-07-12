Ucrania alcanza otros 10 petroleros de la 'flota fantasma' rusa en el mar de Azov

Recordó que Rusia utiliza los petroleros para transportar petróleo y productos petrolíferos rusos eludiendo las sanciones internacionales, mientras que los transbordadores garantizan la logística militar rusa.

Por su parte, el jefe de las Fuerzas de Sistemas no Tripulados de Ucrania, Robert Brovdi, conocido también como 'Magiar' por su origen húngaro, señaló que la cifra de barcos de la 'flota fantasma' rusa dañados en Azov esta semana, desde el lunes y hasta el domingo, asciende a 90, entre petroleros, remolcadores, transbordadores y buques de carga seca.

Los medios informaron el sábado que ante los ataques de Ucrania a petroleros, Rusia ha suspendido temporalmente la navegación por el canal Don-Azov, que une el río Don con el mar de Azov.

"Parece que se ha interrumpido el tráfico por el estrecho de Kerch", había reaccionado Brovdi, al aludir a esta supuesta suspensión temporal por el canal marítimo que separa a Crimea de Rusia y da entrada al mar de Azov.