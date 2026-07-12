Un total de 80 candidatos independientes concurren a las elecciones legislativas rusas

"Tenemos 80 candidatos independientes por circunscripciones. La recepción de documentos de los candidatos independientes concluyó, no habrá más", declaró durante una reunión de la CEC, citado por la agencia RIA Nóvosti.

El CEC aprobó este domingo las listas del partido Verde, la última formación política pendiente de este trámite, con lo cual los once partidos que presentaron sus candidaturas a las elecciones legislativas de septiembre próximo, incluyendo al opositor Yábloko, fueron admitidos.

Anteriormente la CEC aprobó las listas de los cinco partidos parlamentarios -Rusia Unida, el Partido Comunista de Rusia, el Partido Democrático Liberal de Rusia, Gente Nueva y Rusia Justa-, además de Yábloko, el Partido de los Jubilados, Comunistas de Rusia, Patria y el Partido Democracia Directa.

Debido al hartazgo con la guerra, la contracción económica, el bloqueo de internet y, más recientemente, la crisis por el déficit de combustible, la intención de voto del partido del Kremlin, Rusia Unida, se encuentra bajo mínimos históricos, según los sondeos.

Las elecciones legislativas de septiembre serán las primeras que se celebran en este país desde el comienzo de la guerra en Ucrania en febrero de 2022.