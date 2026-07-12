Von der Leyen lamenta la muerte del senador de EE.UU. Lindsey Graham, "un líder decidido"

"Mi más sentido pésame a la familia y seres queridos del senador Lindsey Graham (...) Un líder decidido e intrépido. Se le echará mucho de menos", publicó la mandataria europea en redes sociales.

Von der Leyen aseguró que Graham, un estrecho aliado del presidente de EE.UU., Donald Trump, "luchó hasta el último momento para apoyar la lucha de Ucrania por la libertad y aumentar el coste de la guerra de agresión de Rusia" y que también "trabajó sin descanso para reforzar las sanciones, en estrecha colaboración con la UE".

La oficina del hasta ahora senador republicano por Carolina del Sur confirmó hoy su fallecimiento tras sufrir "una breve y repentina enfermedad".

Hace solo unas semanas, Trump había respaldado la campaña de reelección de Graham para las elecciones de medio mandato de noviembre, en las que se renovará toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, lo que puede alterar el equilibrio de poder en Washington.

El senador servía su cuarto mandato consecutivo de seis años en el Senado y era una de las voces republicanas más duras con Irán y más favorables a Israel.