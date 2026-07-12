Zelenski lamenta la muerte de Graham, "líder decidido" y "ferviente defensor" de Ucrania

"Me entristece profundamente la noticia de la muerte del senador estadounidense Lindsey Graham. Lindsey fue un auténtico defensor de la libertad y de los valores que hacen que nuestro mundo sea más seguro", escribió en un mensaje en X.

Afirmó del senador que fue un "ferviente defensor del apoyo bipartidista y bicameral a Ucrania" y destacó que en las últimas semanas había estado trabajando en importantes iniciativas que podrían ayudar a acercar la paz, incluidas sanciones más severas contra Rusia.

"Siempre le estaremos especialmente agradecidos por el reconocimiento a nuestro pueblo y por sus palabras de admiración hacia el valor de los defensores de Ucrania", añadió.

Recordó que visitó Ucrania en diez ocasiones desde que Rusia inició su invasión a gran escala.

"Estuvo aquí con nuestro pueblo cuando más se le necesitaba. Mantuvimos un diálogo constante, y echaré de menos nuestras conversaciones. Nos reunimos dos veces sólo en la última semana".

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Según Zelenski, "Estados Unidos y el mundo han perdido a un líder decidido".

El presidente ucraniano trasladó sus condolencias a la familia de Graham, a sus seres queridos y "a todos aquellos que tuvieron el privilegio de trabajar a su lado".

Zelenski se reunió con Graham en Kiev el pasado viernes en un encuentro en el que abordaron el refuerzo de las sanciones contra Rusia y las necesidades urgentes de Ucrania en materia de defensa aérea, según informó entonces el presidente ucraniano.