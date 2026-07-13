Arabia Saudí afirma haber respondido a ataque con misiles balísticos de hutíes del Yemen

"Las defensas aéreas han respondido a una amenaza de misiles balísticos lanzados por la milicia terrorista hutí hacia la región sur", dijo en X Turki al Maliki, el portavoz de la llamada Coalición de Apoyo a la Legitimidad del Yemen, que interviene en favor del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen.

Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, aún no han reivindicado el ataque pero hace unas horas acusaron a Arabia Saudí de bombardear la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional de Saná antes del aterrizaje de un avión iraní que transportaba una delegación de los rebeldes y se dirigía a la capital del Yemen procedente de Teherán.

Asimismo, afirmaron que tienen "pleno derecho a responder a la agresión saudí" y prometieron que el bombardeo "no quedará impune".

El Ejército del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen fue quien reivindicó el bombardeo contra el aeropuerto de Saná, la capital yemení controlada por los hutíes desde 2014, pero la coalición militar capitaneada por Riad no se pronunció al respecto.

Estos acontecimientos se producen en medio de una creciente disputa sobre las conexiones aéreas directas entre Teherán y Saná, después de que Irán operara un vuelo civil a Saná la semana pasada para transportar a una delegación hutí a Teherán para el funeral del que fue líder supremo de Irán, Alí Jameneí.

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Justo este vuelo, de la compañía iraní Mahan Air, es el que regresaba hoy desde Teherán a Saná, pero acabó aterrizando en el aeropuerto de Al Hudeida, a orillas del mar Rojo y controlado también por los hutíes, tras el bombardeo contra la instalación capitalina.