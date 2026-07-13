Bolsa mexicana canaliza más de 20.299 millones de dólares en financiamiento semestral

Del monto total, 337.267 millones de pesos (19.272,4 millones de dólares) correspondieron al mercado de deuda, lo que representó un crecimiento de 20 % respecto al mismo periodo de 2025.

Dentro de ese segmento, la deuda de largo plazo alcanzó 192.866 millones de pesos (11.020,9 millones de dólares), cifra 80 % superior a la registrada un año antes.

La BMV detalló que en este mercado participaron 32 emisores.

El sector de servicios financieros concentró 41 % de los recursos colocados, seguido por productos de consumo frecuente con 29 %, energía con 16 % e industrial con 8 %.

Según la BMV este resultado refleja el respaldo del mercado a empresas estratégicas para el desarrollo económico del país.

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Entre las principales colocaciones destacaron Petróleos Mexicanos (Pemex), con 31.500 millones de pesos (1.800 millones de dólares); BBVA México, con más de 15.272 millones de pesos (872,7 millones de dólares); Grupo Bimbo, con 12.000 millones de pesos (685,7 millones de dólares), y Grupo Aeroportuario del Pacífico, con 10.718 millones de pesos (612,5 millones de dólares).

Kimberly-Clark de México, Coca-Cola FEMSA y Sigma Alimentos colocaron 10.000 millones de pesos (571,4 millones de dólares) cada una.

En deuda de corto plazo, los servicios financieros representaron 72 % del monto colocado al considerar instituciones financieras y empresas especializadas en financiamiento automotriz.

También participaron emisores de los sectores eléctrico, telecomunicaciones, salud, consumo e infraestructura.

Asimismo, el mercado de capitales registró cuatro colocaciones por 17.976 millones de pesos (1.027,2 millones de dólares) y el número total de emisiones ascendió a 725.

El semestre también estuvo marcado por la incorporación de nuevos participantes, entre ellos Fibra Park Life, la primera FIBRA especializada en vivienda en renta en México; Banco Sabadell México, con su primera emisión bursátil local, y Credijal, primera empresa en acceder al mercado mediante el programa "De Cero a Bolsa", impulsado por la BMV.