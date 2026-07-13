Bukele gana candidatura presidencial de su partido para elecciones de 2027 en El Salvador

El partido Nuevas Ideas dio a conocer los "ganadores, según el total de votos escrutados ordenados de mayor a menor" de las primarias celebradas este domingo en el sitio web, donde se coloca la fotografía de Bukele, de 42 años, con la leyenda "presidente".

En la página web no aparecen datos como el porcentaje de votos obtenido por Bukele o si hubo otro aspirante, aunque la formación no informó si habría un contendiente interno del presidente.

Bukele, que ya tiene dos períodos consecutivos en el cargo y fue habilitado para optar a un tercero por una polémica reforma constitucional, no se ha pronunciado de momento sobre las elecciones internas de su partido.

Como siguiente paso de cara a los comicios de 2027, Bukele deberá inscribir su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el período entre el 1 de octubre y el 19 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario electoral del ente colegiado.

La Asamblea Legislativa, dominada por NI, aprobó y ratificó en una sola jornada el 31 de julio de 2025 sin un análisis anterior ni debate, la reforma a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución, con lo que el presidente Bukele tiene la vía libre para optar por un tercer mandato consecutivo.

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Esta reforma incluye elevar de los actuales cinco años a seis años el período presidencial y suprime la segunda vuelta en las elecciones.

De acuerdo con diversas encuestas publicadas recientemente, Bukele mantiene altos índices de popularidad, principalmente por la reducción de la violencia y el combate a las pandillas, pero con crecientes demandas en materia economía por parte de la población.

A finales de diciembre de 2025, Bukele dijo en una entrevista con un youtuber español que le gustaría seguir gobernando el país centroamericano por "diez años más", aunque aclaró que era solo un deseo.

Bukele asumió el 1 de junio de 2024 su segundo mandato consecutivo, a pesar de que en ese momento lo prohibía la Constitución, y que concluiría en 2029.

Sin embargo, la reforma avalada por el Congreso adelantó las elecciones presidenciales a 2027, cuando también se votará por diputaciones y alcaldías.

En el sitio web que informa sobre la nominación de Bukele como candidato presidencial para el 2027, sí aparecen los porcentajes de votos obtenidos por los aspirantes a los cargos de diputado por el partido de gobierno.