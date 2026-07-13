Cadena perpetua en Alemania para un iraquí por esclavizar y violar a dos niñas yazidíes

Su mujer, también iraquí y que al inicio de los hechos que se les imputan no había alcanzado la mayoría de edad penal, fue condenada a nueve años y medio de prisión, según la legislación para menores.

El tribunal considera probado que los acusados, Twana H.S. y Asia R.A., que entre 2015 y 2017 vivieron en territorio controlado por EI, primero en Irak y luego en Siria, compraron a las dos niñas yazidíes en Irak y las explotaron como esclavas y que, el hombre, además, abusó sexualmente de ellas.

La representante de la Fiscalía General había solicitado en su alegato una condena a cadena perpetua por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, con constatación de la especial gravedad de la culpa, según el comunicado de la Audiencia Territorial de Múnich.

La defensa, por su parte, negó en cada caso la denominada "intención de cometer genocidio" y solicitó por ello una condena por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, con una pena de 9 años y seis mese de prisión para el hombre y siete años para la mujer.

Según la Fiscalía, en 2015, el hombre adquirió a instancias de su mujer a una niña, que entonces no tendría más de seis años, y en 2017 a una segunda niña, de 12.

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Ambas niñas, que fueron vendidas por el acusado a finales de noviembre de 2017, habían sido arrancadas a sus familias y esclavizadas por el grupo fundamentalista.

Los dos maltrataron repetidamente a las dos niñas, obligadas a realizar tareas del hogar. El marido también las violó repetidamente, en lo que contó, según la acusación, con la complicidad y ayuda de su esposa.

Con el colapso del EI, el matrimonio se trasladó posteriormente a Alemania, donde el marido, -que entre 2002 y 2015 ya había residido en este país, antes de radicalizarse y regresar a Irak- fue condenado a cuatro años y tres meses de prisión por pertenencia a una organización terrorista en el extranjero.

Al salir a la luz las nuevas acusaciones, la pareja fue detenida en abril de 2024.

En su dictamen, el tribunal tuvo particularmente en cuenta las declaraciones que durante días prestó la mayor de las víctimas y las de otras testigos yazidíes.

El juez que preside la sala, Philipp Stoll, destacó la valentía de estas testigos, venidas desde otros continentes para prestar declaración durante el juicio, que comenzó en mayo del año pasado.

También resultó particularmente importante la declaración de una mujer que había regresado de territorio controlado por el EI y que había visto a ambas niñas como esclavas en el hogar de los acusados, indica el comunicado.