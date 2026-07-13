Está es la ciudad que rompió su récord de frío este lunes

La Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología (DMH) confirmó que las bajas temperaturas provocaron que una localidad rompiera su propio récord histórico de temperatura mínima diaria.

El fenómeno climático se sintió con especial intensidad en la región Oriental. De acuerdo con el reporte oficial de la red de estaciones meteorológicas, la ciudad de Quyquyhó, ubicada en el departamento de Paraguarí, fue la gran protagonista meteorológica del día.

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El nuevo récord consistió en una temperatura mínima diaria de 5 °C. Con este valor, la localidad batió el récord anterior para un 13 de julio, que era de 5.6 °C y se había mantenido desde el año 2012.

Por otra parte, la temperatura más baja a nivel nacional se dio en el departamento de Caazapá. El termómetro descendió hasta los 4.2 °C en la estación ubicada en el Aeródromo Don Eduardo Schærer Vera y Aragón. Según la DMH, fue el punto más frío de todo el país.

¿Cómo seguirá el tiempo el martes?

El meteorólogo de turno, Alejandro Coronel, informó que para mañana martes se mantendrán las condiciones frías durante las primeras horas del día en todo el país.

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Las temperaturas mínimas previstas oscilarán entre los 7 y 13 °C; sin embargo, la tarde se presentará mucho más agradable, con máximas estimadas entre los 21 y 28 °C.

El cielo se mantendrá parcialmente nublado, mientras que los vientos, inicialmente variables, rotarán por la tarde hacia el sector noreste.

El calor regresa a mitad de semana

El informe extendido de la DMH señala un cambio en las condiciones de cara al miércoles. Se espera que el frío comenzará a retirarse.

Las mínimas irán de 10 a 16 °C, mientras que las máximas alcanzarán valores de entre 24 y 30 °C.