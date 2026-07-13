Cámara de Comercio denuncia "grave despilfarro" en distrito de Perú con carencias básicas

La CCL expresó "su profunda preocupación por el uso ineficiente de los recursos públicos" y señaló que "un caso emblemático" se presenta en Pichari, donde se construye un palacio municipal de cinco plantas, sótano para vehículos y un auditorio para 650 personas, con un presupuesto que se ha incrementado a pesar de que la obra aún no ha concluido.

Según un comunicado del gremio privado, la obra comenzó con un presupuesto de 63,1 millones de soles (18,5 millones de dólares), luego aumentó a 71,2 millones de soles (20,8 millones de dólares) y actualmente alcanza los 86,2 millones de soles (25,2 millones de dólares).

"Esta situación resulta indignante porque, a pocas cuadras del nuevo palacio municipal, existen familias que todavía no cuentan con agua ni desagüe, mientras persisten problemas urgentes como la anemia, la desnutrición infantil y las deficiencias en los servicios de salud y educación", remarcó.

Pichari es un distrito enclavado en el Valle de los Ríos Apurimac, Ene y Mantaro (Vraem), una amplia zona de selva montañosa que comprende territorios de cinco regiones del centro y sur del país, en el que se encuentran los mayores cultivos de hoja de coca y por donde se desplazan los remanentes del grupo subversivo Sendero Luminoso en alianza con el narcotráfico.

La CCL remarcó que el distrito tiene unos 24.000 habitantes y dispone de un presupuesto cercano a los 208,5 millones de soles (61,1 millones de dólares), similar al de populoso distrito limeño de Comas, que supera los 591.000 habitantes.

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Agregó que situaciones similares se observan en otros distritos como Yarabamba, Kimbiri, Azángaro y Santo Tomás, todos en el sur del país, "cuyos presupuestos per cápita superan ampliamente a los de distritos mucho más poblados de Lima".

"Estas cifras demuestran que, en muchos casos, el principal problema no es la falta de dinero, sino la mala gestión, la ausencia de capacidades técnicas, la deficiente priorización de las inversiones y, cuando corresponde, posibles actos de corrupción que deben ser investigados y sancionados", sostuvo.

En ese sentido, la CCL solicitó a la Contraloría General (tribunal de cuentas) y a las autoridades "una revisión inmediata y exhaustiva del proyecto de Pichari" y remarcó que "el presupuesto público pertenece a los ciudadanos y debe utilizarse para mejorar su calidad de vida, no para financiar obras faraónicas o elefantes blancos".