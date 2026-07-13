China eleva la respuesta por lluvias en el noreste ante el avance del tifón Bavi

A las 15.00 hora local (07.00 GMT), las autoridades provinciales activaron el segundo nivel de respuesta por inundaciones, ante la evolución de las lluvias, el estado de los ríos y las infraestructuras hidráulicas, informó el departamento provincial de Recursos Hídricos.

En Shenyang, capital de Liaoning y con nueve millones de habitantes, las autoridades mantenían activada la respuesta de emergencia de máximo nivel, y anunciaron que las medidas de prevención seguirán vigentes durante la noche del lunes y el martes, periodo en el que se prevén lluvias clasificadas como muy intensas.

La ciudad mantendrá suspendidas las clases en colegios, guarderías y academias, así como las actividades colectivas y eventos públicos al aire libre, mientras que todas las obras seguirán paralizadas y permanecerán cerradas las zonas turísticas en la naturaleza.

Las autoridades de Shenyang recomendaron además a los organismos públicos y empresas, salvo los servicios básicos, mantener el trabajo desde casa, reducir los desplazamientos no esenciales y preparar medidas de emergencia.

Bavi había provocado hasta primera hora de este lunes en Liaoning, con una población de 42 millones de habitantes y una superficie algo superior a la de Nicaragua, la evacuación de 171.412 personas tras una ronda de lluvias que dejó acumulados de hasta 186,6 milímetros, según datos difundidos por medios estatales.

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El sistema, el noveno tifón del año según la nomenclatura china, se localizaba en la tarde local en la provincia oriental de Anhui y avanzaba hacia el norte-noreste a una velocidad de entre 10 y 15 kilómetros por hora, con pérdida gradual de intensidad.

El Centro Meteorológico Nacional mantenía este lunes alertas por tifón, lluvias y tiempo convectivo severo, con previsión de precipitaciones fuertes en zonas del este y el noreste de China.

Las lluvias afectarán especialmente a Liaoning y Jilin, donde las autoridades advirtieron de riesgo de crecidas repentinas, inundaciones urbanas y desastres geológicos, pese al debilitamiento del sistema.

Bavi tocó tierra por primera vez hacia las 23.20 hora local del sábado (15.20 GMT) en la costa de Zhejiang y volvió a hacerlo alrededor de la medianoche en otro punto de esa misma provincia, con vientos máximos de nivel 13 cerca de su centro.

El tifón dejó a su paso por Taiwán 135 heridos y más de 3.000 incidencias, con daños en servicios básicos, mientras que en China obligó a evacuar a 1,71 millones de personas en Zhejiang y alteró la normalidad operativa de aeropuertos del este del país, con numerosas cancelaciones de vuelos.