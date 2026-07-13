Comienza juicio contra exjefe militar de Bolivia y otros acusados por alzamiento en 2024

Zuñiga fue trasladado esta madrugada por vía aérea desde la cárcel de El Abra, en la región central de Cochabamba, hasta La Paz para el inicio del juicio oral sobre los sucesos del 26 de junio de 2024, cuando varios militares bajo su mando tomaron la sede presidencial por unas horas.

Entonces, los militares incluso llegaron a derribar con un tanque la puerta del antiguo Palacio de Gobierno en La Paz, aunque luego el hecho terminó con el repliegue de las tropas del Ejército.

Luis Arce (2020-2025) destituyó al entonces jefe militar ese mismo día, y pocas horas después, Zuñiga fue detenido y encarcelado. Posteriormente se le imputó por los supuestos delitos de "terrorismo, alzamiento armado e incumplimiento de deberes".

Al ingresar a esta jornada al Tribunal Departamental de Justicia La Paz (TDJ), el abogado defensor del exjefe militar, Eduardo León, declaró a los medios que "ha habido una emboscada que se ha hecho a las Fuerzas Armadas por parte del Gobierno de Luis Arce".

Para León, quienes deberían comparecer ante la Justicia por este caso son el exmandatario y el "grupo delincuencial que ha gobernado el país" junto a él e insistió en que "el golpe no era al estado, el golpe era a las Fuerzas Armadas".

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"Hoy vamos a pedir justicia transparente, justicia no politizada, una justicia que sea digna para el país y que también sea la garantía de las familias (...) porque el Ejército ha vulnerado los derechos de las familias sin contar con una sentencia ejecutoriada", dijo por su parte la esposa de Zuñiga, Gabriela Arancibia.

Por los sucesos de junio de 2024, fueron procesados judicialmente más de una veintena de militares de distinto rango y algunos civiles, incluido el activista por los derechos humanos Fernando Hamdan, a quien el Gobierno de Arce acusó de ser el "coorganizador" del alzamiento militar y de estar vinculado a Zuñiga.

Al llegar al TDJ, Hamdan dijo a los medios que "lo más seguro es que poco a poco se vaya desmontando esta mentira y se vaya conociendo la verdad histórica" y recordó que cuando se registraron estos hechos, en el país estaba comenzando "una crisis severa" y esa semana estaban anunciadas algunas movilizaciones sociales.

"Luis Arce compró tiempo para llegar hasta el final del Gobierno porque sabemos cómo nos fue en 2025", sostuvo Hamdan.

Cuando fue aprehendido en 2024, Zuñiga acusó a Arce de haber ordenado la acción militar para "levantar su popularidad".

La entonces oposición y el expresidente Evo Morales (2006-2019), que se distanció de Arce, coincidieron por separado en que fue un "autogolpe", mientras que el exgobernante y su entorno insistieron en que fue un "golpe de Estado fallido".