Confían en controlar este lunes el fuego en Andalucía que causó 13 muertos

Este fuego mortal, que se llevó la semana pasada la vida de trece personas, ha arrasado 7.000 hectáreas en el Levante almeriense, zona que recibió hoy la visita del jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y del presidente regional de Andalucía, Juanma Moreno, quienes destacaron la colaboración entre administraciones en los trabajos de extinción.

Sánchez planteó de nuevo la firma de un gran pacto nacional contra la emergencia climática y prometió fondos para los afectados por el incendio.

"La emergencia climática mata y tenemos que estar a la altura", dijo

Moreno aseguró que, si no hay "ningún cambio" en la situación meteorológica, el fuego de Los Gallardos podría quedar controlado a lo largo del día. Ya está, afirmó, en una "situación operativa cero".

Su Gobierno ya informó a primera hora de que las condiciones favorables de la madrugada, con vientos inferiores a los 10 km/h y un progresivo aumento de la humedad relativa hasta el 82 %, habían permitido continuar con los trabajos de consolidación y liquidación de puntos calientes.

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Seis de los fallecidos han sido identificados. Se trata de un ciudadano español y cinco extranjeros: un hombre y una mujer del Reino Unido, un francés, un belga y una estadounidense.

En Cataluña (noreste), Protección Civil envió esta mañana un mensaje a los teléfonos móviles para ordenar la evacuación preventiva de cuatro urbanizaciones debido al incendio declarado en Aiguamúrcia, que los bomberos esperan estabilizar hoy.

El 95 % del perímetro del incendio está ya estabilizado tras las maniobras de contención efectuadas durante la noche y solo queda pendiente una parte del tercio izquierdo, donde las quemas de ensanchamiento han permitido anclarlo a la carretera.

Otro incendio forestal con índice de riesgo potencial uno amenaza la comarca del Bierzo (León, noroeste), en la que sigue en ese mismo nivel de peligrosidad otro fuego en Caboalles de Arriba.

Además, continúan activos en León los incendios de Canseco, en la comarca leonesa de La Robla, y el de Vanidodes, en la comarca de la Cepeda. Los de Ribota de Sajambre, en Riaño, y Navatejera, en Villaquilambre, también en León, siguen estabilizados.

Aunque no están confinados, los vecinos de la zona han recibido instrucciones para salir lo imprescindible y mantener puertas y ventanas cerradas. El incendio ha afectado por ahora a unas 350 hectáreas.

El fuego que comenzó el sábado en el municipio gallego de Ribas de Sil (/noroeste) sigue activo este lunes tras haber arrasado 140 hectáreas. Pero la situación ha mejorado notablemente durante la noche y la circulación ferroviaria, así como el paso por una carretera provincial que estuvo horas cortada, han quedado restablecidas del todo.