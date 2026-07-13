Cuba declara duelo oficial por el fallecimiento del exemir de Catar

El decreto presidencial establece que durante el periodo de vigencia del duelo oficial, la bandera cubana se izará a media asta en los edificios públicos e instituciones militares.

La víspera, el mandatario cubano resaltó en un mensaje de condolencias por la muerte del exemir catarí, su contribución "de manera decisiva al desarrollo" de "los históricos lazos de amistad y solidaridad" entre su país y la isla.

También recordó que Hamad bin Khalifa Al Thani fue "un entrañable amigo del pueblo cubano" y del líder de la Revolución de la isla, Fidel Castro (1926-2016).

El exemir de Catar Hamad bin Khalifa Al Thani, quien falleció este domingo a los 74 años, gobernó durante 18 años (entre 1995 y 2013), y durante su gobierno, el país experimentó un desarrollo económico, social y cultural que fortaleció su posición en la comunidad internacional.

En 2013, abdicó de forma voluntaria dejando paso a su hijo Tamim bin Hamad Al Thani, quien llegó al poder con tan solo 33 años.

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En Catar se ha declarado cuatro días de luto general "por la gran pérdida nacional" del exemir que será enterrado en el Cementerio de Lusail, al norte de Doha.