Detenidos seis miembros de los 'Latin Kings' por el asesinato de un joven en Milán

La orden de prisión preventiva, coordinada por la Fiscalía de Milán y ejecutada en las provincias norteñas de Milán y Monza, afecta a un ciudadano dominicano de 19 años y a cinco peruanos de entre 18 y 22 años.

A todos ellos se les considera responsables, con distintos grados de implicación, de cooperar en el homicidio.

Esta intervención supone un avance en las pesquisas desarrolladas por la Unidad de Investigación de la Jefatura de Policía de Milán, que ya había arrestado los pasados 5 y 9 de junio a dos sospechosos señalados como los autores materiales del apuñalamiento.

Según la reconstrucción policial mediante el análisis de cámaras de seguridad y testimonios, el grupo organizado rodeó inicialmente a la víctima, a su hermano y a un amigo.

Posteriormente los agredieron con piedras, botellas y armas blancas, lo que derivó en una persecución a lo largo de las vías ferroviarias.

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Durante la fuga, Ibarra Silvera cayó al suelo, momento en el que fue alcanzado por los atacantes y apuñado en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte.