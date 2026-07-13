Diez países europeos, entre ellos España, lanzan Coalición Antibalística de tipo defensivo

En una declaración conjunta, los diez países subrayaron que el aumento de las amenazas balísticas exige una respuesta colectiva basada en la cooperación industrial, la innovación tecnológica y el desarrollo conjunto de capacidades.

La futura arquitectura complementará los sistemas de defensa antimisiles ya existentes, incluidos los europeos adquiridos o que puedan incorporarse en el futuro por los Estados participantes (Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Ucrania y Reino Unido).

Según los firmantes de la declaración, la coalición aspira a unificar la base industrial de defensa, la investigación y la experiencia operativa de sus miembros para construir una capacidad compartida frente a misiles balísticos y respaldar las actividades necesarias para su desarrollo.

Los firmantes recalcaron que esta iniciativa "no está dirigida contra ningún pueblo, sino en defensa del nuestro".

El documento también reconoce la experiencia "única" de Ucrania en materia de defensa antimisiles, adquirida durante la invasión rusa desde 2022, y prevé el establecimiento de requisitos operativos comunes, grupos técnicos de trabajo, mecanismos de gobernanza y una hoja de ruta para alcanzar las primeras capacidades operativas de la coalición, respetando las obligaciones internacionales y los marcos constitucionales de cada país, según destacaron.

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Además, los miembros fundadores se comprometen a promover proyectos conjuntos de investigación y desarrollo, buscar vías de financiación y mejorar el intercambio de datos e información en el ámbito de la defensa antimisiles.

Aunque nace con diez miembros, la nueva coalición permanecerá abierta a la adhesión de otros países que compartan "sus principios y objetivos".

Celebrada en la sede del Ministerio de Exteriores francés aprovechando que los países aliados de Ucrania están citados en París para celebrar también hoy una cumbre de la denominada Coalición de Voluntarios, la primera reunión de la Coalición Antibalística se dividió en dos segmentos: uno técnico y otro de los líderes de los países participantes, señalaron a EFE fuentes diplomáticas.

Las reuniones en París, además de aumentar la presión sobre Rusia, tienen como asunto central el fortalecimiento de la defensa antiaérea y antibalística de Ucrania.

El primer encuentro técnico de la Coalición Antibalística fue clausurado por el presidente francés, Emmanuel Macron, tras mantener una reunión bilateral en la sede del Ministerio de Exteriores con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

Además de ellos dos, también asistieron el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el sueco Ulf Kristersson, el noruego Jonas Store, y el neerlandés Rob Jetten.

Según la lista facilitada por los organizadores, estuvieron también el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Del lado empresarial, participaron los directivos de la española SENER, junto a los grupos franceses Safran y Thales; las alemanas Diehl Defence y Hensoldt; la italiana Leonardo; la sueca Saab; la noruega Kongsberg Defence & Aerospace; la danesa Weibel Scientific; la suiza Destinus y la ucraniana Fire Point.

También asistieron los responsables de dos de los principales consorcios europeos del sector de la defensa: MBDA -fabricante paneuropeo de misiles participado por Airbus-, BAE Systems y Leonardo, y Eurosam.

Esta última es una empresa conjunta de MBDA Francia, MBDA Italia y Thales responsable, entre otros programas, del sistema de defensa antiaérea SAMP/T.