Doce detenidos en Reino Unido por amenaza terrorista de extrema derecha en evento islámico

La Unidad antiterrorista de Londres confirmó que la investigación está relacionada con terrorismo de extrema derecha y que los agentes están realizando actualmente registros en varios domicilios vinculados con los arrestados.

El evento, que reunió a unos 15.000 asistentes, acabó antes de lo previsto el domingo como medida de precaución, después de que la Policía recibiera información sobre una posible amenaza grave, según el comunicado policial.

Ocho hombres fueron detenidos y permanecen bajo custodia en virtud de la Ley de Terrorismo de 2000. Además, otros tres fueron arrestados bajo sospecha de conspiración para cometer asesinato y una mujer por presuntamente ayudar a un delincuente.

Los detenidos, con edades comprendidas entre los 27 y los 82 años, fueron capturados en varias partes de Inglaterra, incluido en las ciudades de Manchester y Londres.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, afirmó que la respuesta policial ante una "amenaza creíble" contra el festival "sin duda salvó vidas".

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"Sabemos que esta noticia es profundamente preocupante para los musulmanes británicos. Debemos hacer frente al odio y unirnos en torno a nuestra creencia compartida en un país abierto, generoso y tolerante con todas nuestras comunidades", declaró.

La comandante Helen Flanagan de la unidad antiterrorista aseguró por su parte que la Policía actuó con rapidez tras conocer la amenaza, e indicó que no se cree que exista un riesgo para la población en general en relación con este caso.