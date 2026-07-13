Dos detenidos por presunta responsabilidad en el fuego de 1.300 hectáreas de Fontainebleau

"No está bajo control ni está fijado. Fijado significa que deja de progresar", precisó este lunes Nuñez en una entrevista en la televisión pública France 2, donde detalló las últimas novedades sobre el incendio.

En concreto hay un frente principal que ya recorrió unas 1.200 hectáreas y un segundo foco más pequeño declarado esta misma tarde que sumó otras 100 hectáreas de superficie quemada.

El fuego está solo a unos kilómetros del emblemático palacio de Fontainebleau, un lugar muy turístico, y los bomberos trabajan a pleno rendimiento junto a cuatro aviones Canadair, entre otros medios aéreos.

Las dos detenciones practicadas hasta ahora responden a los indicios de que las llamas no se desataron de manera fortuita, aunque Nuñez precisó que, hasta que no esté extinto el fuego, los investigadores no podrán estudiar las causas sobre el terreno.

"Será la investigación judicial la que permitirá decir si fue intencionado o no, pero es verdad que en el inicio ayer hubo 10 focos de fuego diferentes en lugares diferentes, casi simultáneos, así que sospechamos fuertemente que es intencionado. Y el fuego desencadenado al comienzo de esta tarde también", manifestó el ministro.

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El del bosque de Fontainebleau, que es uno de los pulmones verdes de Francia y que fue un lugar histórico de caza de la Corona francesa, es ya, según datos oficiales, el tercer incendio más grave ocurrido en la mitad norte del país desde hace dos décadas.

En total, en todo el país, hasta este lunes ha habido 59 arrestos provisionales relacionados con fuegos presuntamente provocados y, de entre ellos, siete detenidos ya reconocieron su culpabilidad.

Solo este domingo se declararon 250 fuegos en todo el territorio metropolitano francés y el recuento total de hectáreas quemadas en 2026 asciende ya a 32.000.

Eso hace pensar que será un año récord de incendios forestales, admitió Nuñez, porque esa superficie es ya mucho mayor que toda lo que se quemó en 2025 para las mismas fechas, un año que en sí ya fue "excepcional" en cuanto al fuego.