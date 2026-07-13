El brent se dispara un 9,59 % por la escalada en Irán y el nuevo bloqueo naval de EE.UU.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, repuntó en el mercado de futuros de Londres, hasta situarse en 83,30 dólares, una diferencia al alza de 7,29 dólares con respecto a la última sesión, correspondiente al pasado viernes, cuando cerró en 76,01 dólares.

El brent inició la semana con un importante avance después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase que restablecerá el bloqueo naval a Irán y que Washington cobrará un 20 % en concepto de compensación por proteger a buques que transitan por el estrecho de Ormuz.

El Ejército remarcó que las fuerzas del Mando Central de los Estados Unidos (Centcom) "harán cumplir el bloqueo contra los barcos que transiten hacia o desde los puertos y zonas costeras de Irán", aunque prometió que seguirá "apoyando el flujo del tráfico a través de las aguas regionales para todos los buques que no violen el bloqueo".

La guerra se ha intensificado desde la semana pasada, cuando Trump dio por acabado el acuerdo marco del alto el fuego con la República Islámica que él mismo firmó el 17 de junio, ante los persistentes ataques de Teherán a los barcos que navegan por Ormuz.

Las fuerzas estadounidenses informaron haber atacado el fin de semana a aproximadamente 140 objetivos militares iraníes con municiones de precisión lanzadas desde aviones de combate, drones y buques navales.

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Fuentes de la Organización Marítima Internacional (OMI) evitaron este lunes reaccionar directamente al anuncio estadounidense tras ser preguntados por EFE, pero insistieron en que el organismo mantiene su oposición al cobro de tasas en los pasos utilizados para la navegación internacional y que "no existe ningún fundamento jurídico que permita introducir peajes obligatorios por transitar por un estrecho".