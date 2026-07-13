El euro, estable cambia alrededor de 1,14 dólares pese a que Irán ha cerrado Ormuz

Fráncfort (Alemania), 13 jul (EFE).- El euro se mantuvo este lunes estable en una banda de fluctuación estrecha alrededor de 1,14 dólares porque los mercados ven poco probable una guerra a gran escala en Oriente Medio y pese a que Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz "hasta nuevo aviso".