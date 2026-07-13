El Gobierno ecuatoriano expresa su pesar por la muerte del exemir de Catar

Durante su mandato, desempeñó un papel central en el proceso de transformación y modernización de su país, contribuyendo al fortalecimiento de su presencia en el ámbito regional e internacional, señaló el Ministerio ecuatoriano de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en un comunicado.

"Ecuador recuerda con aprecio a Su Alteza como un amigo de nuestro país", agrega el escrito emitido a las 20:14 hora local del domingo (01:14 GMT de este lunes),

Destacó que su compromiso con el diálogo y la cooperación contribuyó al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y al acercamiento entre Ecuador y el Estado de Catar, en el marco de una relación basada en el respeto mutuo y el entendimiento recíproco.

En este momento de duelo, el Gobierno de Ecuador extiende sus sinceras condolencias a Su Alteza el Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, a la familia real, al Gobierno y al pueblo catari, y expresa su solidaridad ante la partida de una figura que formó parte de una etapa significativa en la historia contemporánea catarí, indicó.

El exemir de Catar Hamad bin Khalifa Al Thani, que falleció el domingo a los 74 años, gobernó entre 1995 y 2013, periodo en el que transformó el país en una potencia energética y elevó su perfil internacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En 2013, abdicó de forma voluntaria dejando paso a su hijo Tamim bin Hamad Al Thani, quien accedió al poder con tan solo 33 años.