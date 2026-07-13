El hotel Delano, un icono del Miami Beach de los noventa, reabre tras seis años

Levantado en 1947 por el arquitecto Robert Swartburg, y bautizado en honor al presidente Franklin Delano Roosevelt, el edificio forma parte del distrito art déco de Miami Beach, aunque su silueta de posguerra, rematada por un pináculo alado, anticipa el estilo local conocido como 'MiMo' (Miami Modern).

El Delano alcanzó fama mundial en 1995 cuando, el hotelero Ian Schrager y el diseñador francés Philippe Starck, lo reinventaron como epicentro de la escena más moderna de South Beach, con cortinas blancas ondeadas por el viento, mobiliario surrealista y una piscina de borde infinito que la reforma conserva.

Por sus salones desfilaron estrellas de Hollywood y de la música: la cantante Madonna figuró entre los socios de su restaurante Blue Door, donde celebró su cumpleaños 37. De ahí procede la creencia, muy extendida pero inexacta, de que el hotel fue "de Madonna": su dueño era Schrager.

El hotel, en la avenida Collins, cuenta ahora con 171 habitaciones (incluidas suites y cabañas junto a la piscina), un spa, un club privado de socios y tres restaurantes: el italiano Gigi Rigolatto, el japonés Mimi Kakushi (el primero en Estados Unidos) y el conservado Rose Bar.

Las tarifas parten de unos 680 dólares por noche en adelante, dependiendo del tipo de habitación y servicios.

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La marca Delano pertenece a Ennismore, la división de estilo de vida participada mayoritariamente por el grupo francés Accor.

La cadena presenta la reapertura como el buque insignia de un programa de más de 35 aperturas en 2026 y prepara nuevos Delano en Nueva York y Londres.