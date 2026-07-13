El juicio contra piloto cubano por caso en EEUU que involucra a Raúl Castro será en agosto

El juez federal Darrin Gayles, del Distrito Sur de Florida, fijó a partir de esa fecha un plazo de dos semanas para definir con un jurado si es culpable González-Pardo, el único detenido de los seis cubanos, incluyendo Castro, a los que EE.UU. imputó en mayo, según revelaron documentos judiciales disponibles este lunes.

Castro, González-Pardo y los demás afrontan cargos por conspiración para matar estadounidenses y asesinato por el derribo en 1996 de dos aeronaves en las que iban tres ciudadanos de EE.UU. y un residente legal del país, todos de origen cubano del grupo Hermanos al Rescate, que auxiliaba a balseros que huían de Cuba.

González-Pardo estaba detenido desde noviembre pasado por un caso aparte de fraude migratorio, por el que recibió en mayo pasado una sentencia de siete meses de prisión.

El piloto, quien llegó en abril de 2024 bajó el programa migratorio de 'parole' humanitario del expresidente Joe Biden (2021-2025), presentó "declaraciones falsas" sobre su pertenencia a la Fuerza Aérea de Cuba de 1980 a 2009 en su formulario I-485 para ajustar su estatus migratorio, según el Departamento de Justicia.

Por el caso de Hermanos al Rescate, la jueza Enjolique A. Lett ordenó el 23 de junio su arraigo, pues el Gobierno argumentó que había "un riesgo serio de que no apareciera" en el juicio.

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Este es el primer juicio después de que el Departamento de Justicia presentó el 20 de mayo una acusación criminal contra Castro y los demás cubanos por la muerte de los cuatro aviadores de Hermanos al Rescate: Carlos Costa, Armando Alejandre, Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales.

Los cargos, que implicarían una condena máxima de pena de muerte o cadena perpetua para Castro, de 95 años de edad, llegaron en un momento en el que el presidente estadounidense, Donald Trump, incrementa las sanciones contra el Gobierno de Cuba.