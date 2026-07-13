Video: escalada militar Irán-Estados Unidos e incertidumbre en Ormuz

La tensión en Oriente Medio escaló dramáticamente este fin de semana, con Irán cerrando el estrecho de Ormuz y Estados Unidos respondiendo con ataques aéreos, intensificando un conflicto que ya afecta el 20% del comercio mundial de hidrocarburos.

La reanudación de las hostilidades el fin de semana y el anuncio iraní de un nuevo cierre del estrecho de Ormuz, vía estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos, provocaron un aumento de más de 4% en el precio del petróleo.

Las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio alcanzaron “sistemas iraníes de defensa militar aérea, sitios costeros de radar, capacidades de misiles y drones y barcos pequeños” , con lo cual buscan impedir que la república islámica bloquee el paso por el estrecho.

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En tanto, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de irán, dijeron en varios comunicados divulgados por la agencia noticiosa oficial IRNA que habían atacado la Base Aérea Príncipe Hasan en Jordania, un centro de mando de drones militares en Baréin y dos bases aéreas en Kuwait.

Ataques a bases estadounidenses

La víspera también se reportaron ataques contra las bases estadounidenses en Catar.

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El ejército de Kuwait confirmó ayerque debió responder a “objetivos aéreos hostiles” lanzados contra su territorio.

Estados Unidos e Irán firmaron el 17 de junio un protocolo de acuerdo en el que se dieron 60 días de tregua para negociar el fin de la guerra en Oriente Medio, desatada el 28 de febrero por un ataque israelí y estadounidense contra Irán.

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Las ofensivas mutuas socavan el protocolo de acuerdo entre Washington y Teherán para poner fin a su guerra, que ha golpeado la economía global.

Bombardeos sobre territorio iraní

Medios estatales iraníes informaron de ataques estadounidenses en zonas del sur y el oeste de Irán, incluida la isla de Qeshm y Bandar Abbas, cerca del estrecho.

En la la ciudad de Mahshahr, en el sudoeste de Irán, “una persona fue martirizada y otras cuatro resultaron heridas” en el bombardeo estadounidense, informó una autoridad de la provincia de Juzestán citada por IRNA.

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Irán condenó los bombardeos estadounidenses en su territorio y reprochó a Washington haber “dejado sin efecto todos los esfuerzos de estos últimos meses” para restablecer la paz en la región, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Los renovados combates siguieron a un ataque iraní a primera hora del domingo, contra un barco comercial en el estrecho de Ormuz, cuya tripulación se vio obligada a abandonarlo.

El presidente estadounidense Donald Trump declaró esta semana que el alto al fuego “terminó” por los ataques iraníes contra buques en Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba el 20% del petróleo y el gas natural licuado mundial.