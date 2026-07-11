Ayatolá iraní reaparece con un mensaje de “inevitable” venganza

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, juró vengar la muerte de su padre, el fallecido ayatolá Alí Jamenei, asesinado a finales de febrero en los ataques israeloestadounidenses.

El texto del ayatolá Mojtaba está fechado el viernes y constituye su primera declaración desde el funeral de su padre, celebrado esta semana. En él, promete vengar “la sangre pura” del exdirigente, así como la de “todos los mártires” de las “dos guerras” que enfrentaron a la República Islámica con Israel y Estados Unidos.

“Esta venganza es la voluntad de nuestra nación y debe cumplirse, inevitablemente”, sostiene. Asimismo, apuntó en tono acusatorio a “asesinos criminales y deshonrosos”, y aseguró que los nombres de los responsables “figuran en una lista”.

Mil misiles

El viernes por la noche, el presidente estadounidense Donald Trump acusó a Teherán de querer asesinarlo y prometió una vez más aniquilar a Irán si eso ocurriera.

“1.000 misiles están listos para ser disparados y apuntan a la República Islámica de Irán (...) si el Gobierno iraní cumple su amenaza, proclamada en muchos rincones del mundo, de asesinar o intentar asesinar al presidente en funciones de Estados Unidos, en este caso, ¡YO!”, escribió Trump en su red Truth Social.

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“Las órdenes ya han sido dadas, y el ejército estadounidense está preparado, dispuesto y capacitado, durante un periodo de un año, susceptible de prorrogarse, para diezmar y destruir por completo todas las regiones de Irán”, añadió.

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Sanciones

Irán y Estados Unidos reanudaron los ataques el martes y miércoles con unos bombardeos mutuos en Oriente Medio que fueron los de mayor envergadura desde que el 17 de junio se firmó un memorando de acuerdo que ratificaba el cese al fuego alcanzado en abril.

Estados Unidos bombardeó Irán durante dos noches consecutivas después de atribuir a Teherán la responsabilidad de los ataques contra tres buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

En represalia, Teherán apuntó contra los vecinos del Golfo: Kuwait, donde al menos una persona resultó herida, Baréin, y también Catar, uno de los mediadores en los esfuerzos para resolver el conflicto, que estalló tras los ataques israeloestadounidenses del 28 de febrero.

Washington restableció además las sanciones económicas contra el petróleo iraní suspendidas por el protocolo del 17 de junio, una “violación” del alto el fuego, denunció hoy el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi.

Si bien Estados Unidos afirmó haber atacado objetivos militares, la república islámica acusó a Washington de haber alcanzado también infraestructuras civiles para impedir que los fieles acudieran al funeral de Alí Jamenei.

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Diplomacia

La calma, sin embargo, ha vuelto desde la noche del jueves y una delegación de Catar llegó el viernes a Irán para mantener conversaciones, según un medio local.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, cuyo país también desempeña un papel de mediador, dijo en X que había instado al presidente iraní, Masud Pezeshkian, a salvar una paz “duramente ganada”.

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El principal negociador iraní en las conversaciones con Washington, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que la guerra “nunca terminaría con una rendición de Irán”.

Trump volvió a afirmar el viernes que ese alto el fuego estaba “terminado”, aunque aceptó seguir dialogando con Teherán.

Reunión Irán-Omán

La República Islámica considera que acató los compromisos tomados el 17 de junio, y Araqchi señaló este sábado en la red social X que su país “cumplió su palabra”.

“Ninguna negociación tendrá lugar hasta que la parte estadounidense no haya revisado sus posiciones”, declaró a la agencia de prensa Fars una fuente próxima a los negociadores iraníes, que matizó que, para él, lo principal es solucionar “la cuestión del tránsito por el estrecho [de Ormuz] según las modalidades deseadas por Irán”.

El canciller iraní debe abordar esta cuestión, en el centro de la disputa entre Irán y Estados Unidos, con su homólogo omaní, Badr al Busaidi, hoy en Mascate.

Estrecho de Ormuz en discusión

Irán había bloqueado el estrecho, situado en aguas iraníes y omaníes y por donde transitaba una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos antes de la guerra, en respuesta a la ofensiva israeloestadounidense.

Ahora solo autoriza un único corredor de navegación, a lo largo de sus costas, y descarta cualquier regreso a la situación anterior al conflicto -cuando el paso era gratuito-, pese a que el derecho del mar establece una libertad de navegación “sin trabas”.

Según los medios estadounidenses Axios y Politico, Washington hizo saber a Teherán que le daba hasta el sábado para comprometerse públicamente a no atacar más buques en el estrecho de Ormuz.